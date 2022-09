Avvio anno scolastico, il saluto agli studenti del sindaco Melucci

“Ripartiamo insieme ai nostri ragazzi, ripartiamo senza restrizioni e con una speranza in più: che la scuola si riappropri di tutti i suoi spazi di condivisione.

Ci mettiamo alle spalle una stagione difficile, con la consapevolezza che non dovremo mai più abbassare la guardia. Ma ripartiamo coltivando un entusiasmo nuovo, pieno di speranza, perché la pandemia ci ha fatto capire meglio il valore della scuola, della formazione, dell’incontro.

Ai nostri ragazzi, che tornano in aula, auguro di apprezzare ogni momento di questo anno scolastico che riparte, di coltivare amicizie nuove, interessi diversi, ambizioni esaltanti. È un impegno gravoso, ma anche un grande privilegio poter sedere in quei banchi: vivete fino in fondo entrambe queste esperienze, su di loro costruirete il vostro futuro.”

Nota di Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto.

