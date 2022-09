Nel weekend variazioni per l’imbarco del Idrovie per Isola San Pietro di Kyma Mobilità

Nei giorni sabato 10 e domenica 11 settembre per la gara di nuoto “Dominate the Water – Race Taranto” sarà interdetta la navigazione nel Canale Navigabile, pertanto l’imbarco del Servizio Idrovie di Kyma Mobilità per l’Isola di San Pietro avverrà dalla “Calata1” del Porto Mercantile, invece che dal tradizionale punto di imbarco al Piazzale Democrate; in tali giornate, inoltre, sarà soppressa la fermata intermedia alla Banchina Torpediniere.

Kyma Mobilità ha organizzato un servizio di navetta gratuito che trasferirà tutti i passeggeri dal Piazzale Democrate al punto di imbarco alla “Calata1” del Porto Mercantile, e viceversa al ritorno; per accedere al servizio navetta si dovrà esibire il titolo di viaggio delle idrovie, onde evitare ulteriori controlli al momento dell’ingresso nell’area del porto Mercantile.

Terminando le gare di nuoto “Dominate the Water – Race Taranto” nel pomeriggio, l’imbarco per le escursioni turistiche serali “Tour dei Due Mari” con le motonavi “Adria” e “Clodia” di Kyma Mobilità avverrà senza variazioni al Piazzale Democrate.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: