Guardia Costiera: spot istituzionale sulle aree marine protette

Le Aree marine protette sono tesori inestimabili che si estendono per circa 700 km lungo la costa italiana, con una superficie di 228 mila ettari di mare.

La Guardia costiera vigila, per conto del Ministero della Transizione Ecologica, sul rispetto delle regole che servono a proteggere questi “polmoni blu”, il cui obiettivo è la rigenerazione del nostro mare. Tante le professionalità messe in campo per tutelare le 29 Aree marine protette: mezzi navali e aerei, nuclei subacquei, laboratori ambientali e sistemi di monitoraggio del traffico marittimo a disposizione delle Sale operative dei Comandi territoriali della Guardia costiera.

Recentemente, a riguardo, l’Ufficio Comunicazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in collaborazione con il MITE e con la RAI, ha realizzato un nuovo spot istituzionale sulle Aree marine protette, che vede la partecipazione del presentatore Massimiliano Ossini come testimonial. Lo spot, che verrà diffuso nell’ambito della comunicazione istituzionale del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e del MITE, è disponibile al seguente link http://www.guardiacostiera.gov.it/taranto/Pages/videoamp2022_nosub.aspx a disposizione di quanti ne vorranno prendere visione, in un’ottica di sempre maggiore coinvolgimento di tutti i cittadini riguardo alle tematiche di tutela ambientale e sviluppo sostenibile.

