Contributo straordinario per non autosufficienti gravissimi Covid-19, liquidati ultimi 5 mesi della proroga 2022

La ASL Taranto annuncia l’avvenuta liquidazione delle ultime cinque mensilità (aprile-agosto 2022) relative alla proroga del “Contributo economico straordinario per non autosufficienti gravissimi Covid-19”. Il contributo, pari a 800 euro mensili, è stato approvato dalla Giunta Regionale per l’anno 2020 in favore delle persone residenti in Puglia, in condizione di gravissima non autosufficienza ed è stato prorogato fino al 31 agosto 2022, con un importo stanziato per la sola sanità jonica pari a 2.572.810 euro per la liquidazione del solo periodo aprile-agosto 2022.

La ASL Taranto, nel pieno rispetto delle disposizioni regionali, ha provveduto all’erogazione della somma relativa ai cinque mesi di proroga, da aprile ad agosto, del contributo per circa l’83% degli ammessi al beneficio.

“ASL Taranto, in sintonia con la Regione, persegue con convinzione l’obiettivo della tutela delle categorie di utenza più fragili, sia con sostegni sanitari, sia con interventi di tipo sociosanitario – ha affermato il Direttore Generale della ASL Taranto, dott. Vito Gregorio Colacicco – In questo senso, il contributo economico stanziato dalla Regione rappresenta una misura fondamentale, perché consente alle persone non autosufficienti gravissime e alle loro famiglie di affrontare con maggiore serenità i percorsi di cura e assistenza della persona che presenta specifici bisogni. Mi pregio di ringraziare tutte le strutture aziendali impegnate nella gestione delle domande del contributo Covid-19, che hanno lavorato sinergicamente e con un profondo senso del dovere per rispettare le disposizioni regionali nei tempi previsti”.

