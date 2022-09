Libri di testo, l’amministrazione Melucci conferma l’erogazione delle cedole digitali

Anche quest’anno la procedura di emissione delle cedole librarie per gli studenti delle scuole primarie sarà completamente informatizzata.

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, l’amministrazione Melucci ha confermato il servizio che riprende le modalità utilizzate per la fornitura dei testi agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in collaborazione con la Regione Puglia.

«Stiamo semplificando molti servizi offerti dall’ente, grazie alle nuove tecnologie – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci – e già lo scorso anno avevamo verificato i benefici portati dalla digitalizzazione delle cedole: meno stress e file per le famiglie, con una generale riduzione dei tempi di erogazione. Resta fondamentale, tuttavia, che ogni soggetto coinvolto collabori fattivamente e nei tempi previsti, per evitare disagi agli utenti finali».

L’erogazione è partita, infatti, e sarà garantita per tutti gli alunni degli istituti scolastici che hanno già completato il caricamento degli elenchi degli iscritti all’interno della piattaforma digitale.

«Man mano che tutti gli istituti provvederanno – ha aggiunto l’assessore alla Pubblica Istruzione Maria Luppino – completeremo l’erogazione delle cedole. Stiamo sollecitando quei pochi dirigenti scolastici che non lo hanno ancora fatto a procedere, in modo tale da garantire un servizio omogeneo».

Per quanto riguarda gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, come detto, la Regione Puglia ha riaperto i termini del bando per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo. Anche in questo caso la procedura è interamente digitale, le domande potranno essere presentate dall’8 al 30 settembre.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Comune di Taranto all’indirizzo https://www.comune.taranto.it/elenco-aree-tematiche/scuola-ed-istruzione.

