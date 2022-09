Da settembre a Natale eventi gratuiti in città, pronto il bando

Eventi gratuiti per l’autunno e il Natale 2022, grazie alle risorse messe a disposizione dall’amministrazione Melucci.

Con una dotazione finanziaria di 300mila euro, tutti gli operatori economici in possessore dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione, comprese le start up, potranno presentare proposte progettuali nei settori della cultura, dell’arte, dello spettacolo, della musica, del teatro, dell’enogastronomia e del turismo, seguendo le indicazioni dell’avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo https://bit.ly/3cFoyh4.

«Siamo felici di dare questa bellissima opportunità agli operatori economici della nostra città – ha dichiarato il sindaco Rinaldo Melucci – nello stesso tempo siamo contenti del fatto che si tratterà di eventi ai quali i nostri concittadini potranno partecipare gratuitamente. Una bella occasione per sopperire alle difficoltà derivanti dalla totale assenza di fondi causata da tanti mesi di commissariamento, durante i quali i capitoli destinati a cultura e spettacolo sono stati praticamente azzerati».

«Dopo il bando dedicato alle associazioni culturali – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Fabiano Marti – arriva quello rivolto agli operatori economici, in un periodo storico nel quale, finalmente, in molti nella nostra città hanno capito che di cultura e arte si può vivere. Mi auguro, pertanto, che le domande di partecipazione siano tante, perché occasioni come queste non si possono perdere. Ringrazio, infine, la direzione Sviluppo Economico e la direzione Cultura che hanno collaborato con grande dedizione e professionalità alla stesura di questo bando che garantirà ai cittadini di poter fruire gratuitamente di tante occasioni di svago e crescita culturale».

