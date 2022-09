Semafori per non vedenti, partono i lavori

L’incrocio tra corso Umberto e via Cavour sarà il primo a essere dotato di un semaforo per non vedenti.

Si tratta di un intervento finanziato in parte con fondi provenienti da uno specifico bando del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, intercettato dall’amministrazione Melucci, in parte con fondi propri dell’ente. Il progetto di adeguamento riguarderà altre due intersezioni: corso Umberto con via Pupino e viale Virgilio con via De Noto.

«Taranto è l’unica città pugliese ad aver ottenuto questo finanziamento – il commento del primo cittadino Rinaldo Melucci – un intervento che rappresenta una tra le prime applicazioni pratiche di Pums e Peba, ossia i piani dedicati a mobilità sostenibile e abbattimento delle barriere architettoniche. Stiamo costruendo una città a misura di ogni cittadino, pienamente vivibile».

I lavori, avviati dalla direzione Polizia Locale, prevedono un investimento complessivo di circa 100mila euro.

«Procederemo con l’adeguamento delle rampe – ha spiegato l’assessore alla Polizia – con l’installazione di dispositivi di segnalazione acustica e di chiamata in corrispondenza dei pali, di attraversamenti “smart”, di percorsi tattili “Loges” e di mappe tattili, e anche con il rifacimento delle pavimentazioni stradali interessate dai lavori e della segnaletica orizzontale e verticale».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: