Vertenza autotrasportatori, dichiarazione del sindaco Rinaldo Melucci

“Siamo, come Amministrazione Comunale, in costante ascolto delle istanze del mondo del lavoro nella nostra terra, consapevoli che lo sviluppo sostenibile di una comunità passa da condizioni di lavoro giuste.

Per questo oggi siamo accanto agli autotrasportatori in presidio ininterrotto davanti all’Eni da due giorni.

Si tratta di molti lavoratori del territorio che da ormai molto tempo sono impegnati in una vertenza sulle loro difficili condizioni di lavoro.

A loro vanno la nostra solidarietà e il nostro sostegno, che porteremo anche nelle sedi di confronto istituzionale che sono state convocate a breve. Ci appelliamo al principio di responsabilità sociale dell’impresa, che nel nostro ordinamento prevede una particolare attenzione sia all’impatto sociale che alla protezione della salute e dell’ambiente.

Ogni azienda, grande o piccola che sia, deve rispettare il nostro territorio sul piano ambientale e nelle condizioni di lavoro. Ci adopereremo affinché questa vertenza trovi finalmente una soluzione giusta.”

Nota di Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: