L’ammiraglio De Carolis a Palazzo di Città, Melucci: «Taranto è la Marina»

Il sindaco Rinaldo Melucci ha accolto a Palazzo di Città l’ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare e comandante del Cincnav, il comando in capo della squadra navale italiana.

Presente a Taranto anche per l’arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci, De Carolis ha incontrato il primo cittadino per un proficuo scambio sul rapporto tra Taranto e la Marina Militare.

«Taranto è la Marina – le parole del primo cittadino – è un orgoglio che si tramandano intere generazioni di cittadini. Attraverso l’ammiraglio De Carolis ho manifestato la vicinanza di ogni tarantino agli operatori ora impegnati su diversi fronti, in particolare nelle nostre acque territoriali, in un frangente così particolare e complicato. L’arrivo di nave Vespucci sarà ulteriore occasione per vivere questo».

