Riunione con i dirigenti, Melucci: «Taranto riparte con tanti progetti ambiziosi»

“Abbiamo di fronte un’entusiasmante e ambiziosa stagione amministrativa, fatta di tanti progetti da portare a termine e di molti altri da avviare.

Per questo abbiamo fatto il punto con la squadra dei dirigenti del Comune di Taranto, impegnati ognuno su diversi fronti, in una riunione allargata al presidente del consiglio comunale Piero Bitetti: dai Giochi del Mediterraneo alla digitalizzazione dei servizi erogati dall’ente, dal piano di fabbisogno per le nuove assunzioni agli interventi previsti dal Contratto Istituzionale di Sviluppo, fino ai bandi del Pnrr, abbiamo diverse sfide da affrontare, senza perdere mai di vista l’ordinaria amministrazione.

Taranto riparte spedita verso il futuro che abbiamo immaginato per lei: una città europea, sostenibile, libera da ogni monocultura, dove aumentare la qualità della vita dei cittadini è un obiettivo imprescindibile”, scrive Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: