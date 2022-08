Marina Militare: la nave scuola Amerigo Vespucci torna a Taranto

Venerdì 2 settembre, a 2 anni di distanza dall’ultima visita, la nave scuola Amerigo Vespucci, con a bordo gli allievi della 1^ classe dell’Accademia Navale, entrerà in porto a Taranto per ormeggiare lungo la banchina del Castello Aragonese.

Durante la sosta i 143 cadetti del corso Aghenor, nato come da tradizione in navigazione, sbarcheranno per continuare le attività della Campagna di Istruzione partecipando al modulo di “Arte del Comando” organizzato a Brindisi dalla Brigata Marina San Marco.

La nave sarà aperta per le visite a bordo della popolazione venerdì 2 settembre dalle ore 17.00 alle 01.00 e il 3 settembre dalle ore 14.00 alle ore 20.00. Da Taranto il veliero dirigerà poi verso Reggio Calabria.

