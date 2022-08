La Protezione Civile a Palazzo di Città, Melucci: «Siamo loro grati, orgogliosi di ogni volontario»

A un anno dalla sua istituzione, voluta proprio dal sindaco Rinaldo Melucci, il gruppo comunale di Protezione Civile coordinato da Alessandro Basta ha incontrato il primo cittadino e l’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci.

È stata un’occasione per ribadire quanto sia importante il lavoro di questi 40 volontari per la comunità, attività che va oltre i compiti istituzionali di supporto alla popolazione per integrarne diversi, in sinergia con altri soggetti e senza perdere mai di vista la loro missione.

«La forza di questo gruppo è la coesione – le parole del sindaco Melucci – la loro capacità, mediata dalla buona volontà di Alessandro Basta, di superare qualsiasi ostacolo restando uniti. È un po’ quel che abbiamo fatto noi facendo ripartire la città, nonostante le difficoltà, per questo siamo particolarmente orgogliosi di loro e grati per lo splendido servizio che prestano, senza sosta».

Anche l’assessore Ciraci ha avuto parole di plauso per i volontari, soprattutto per il garbo e la compostezza che li distingue, un’eleganza che non è solo esteriore.

Il coordinatore Basta, durante l’incontro, ha voluto consegnare a sindaco e assessore una maglia ufficiale del gruppo comunale di Protezione Civile. Inoltre, alcuni volontari che si sono particolarmente distinti per il loro operato hanno ricevuto una pergamena. Si tratta di Vito Bax, Tiziana Meraglia Tiziana Scarnera e Giusy Quaranta.

Ogni volontario, invece, ha ricevuto dal sindaco Melucci una borraccia “plastic free” con i loghi della Protezione Civile e dei Giochi del Mediterraneo del 2026, manifestazione che vedrà in prima linea i volontari tarantini.

