Calcio Femminile: primo quadrangolare organizzato dai genitori delle giovani calciatrici ioniche

Parte da un gruppo di genitori appassionati l’organizzazione del primo quadrangolare di calcio femminile giovanile in terra ionica che si svolgerà mercoledì 31 agosto con inizio alle ore 19:30 sui campi del Centro Sportivo “Vivisport” di Taranto.

La mission del Gruppo Genitori del Calcio Femminile Taranto, al momento un’associazione di fatto, nasce dall’esigenza di aggregare le giovani calciatrici presenti nel territorio tarantino per permetterle di allenarsi e conoscersi anche durante i mesi estivi quando le attività delle scuole calcio sono in vacanza.

L’associazione spontanea di questi genitori è nata da un semplice gruppo WhatsApp chiamato “Summer Pink” per l’organizzazione di partite ed eventi amatoriali dedicati alle quote “rosa”. Agli albori dell’estate le ragazze partecipanti sono lievitate da 7 a 20 suscitando un crescente interesse intorno al progetto.

I Genitori del Calcio Femminile di Taranto puntano forte sulle pari opportunità e sulla crescita del movimento nel nostro territorio quindi non più partite miste con i “maschietti” ma incontri dedicati esclusivamente alle giovani calciatrici anche alle “neofite” che vogliono semplicemente cimentarsi in questo sport in nome delle pari opportunità e dell’eguaglianza di genere.

Il Gruppo è presente sui social Facebook e Instagram con la denominazione “Partite di Calcio Femminile Taranto” per l’organizzazione di incontri di calcio con cadenza settimanale. Ora il primo quadrangolare organizzato grazie al supporto di Spartanpolis e Tutto Sport Taranto con le squadre denominate Real Madrid Pink, Barcellona Pink, Chelsea Pink e Manchester City Pink.

