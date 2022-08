AdI, USB: polveri e agenti patogeni sulle strade nella fabbrica, nuova segnalazione allo Spesal

“Ieri, abbiamo inviato una richiesta d’intervento allo Spesal per la tutela e la sicurezza dei lavoratori, all’interno dello stabilimento tarantino Acciaierie d’Italia.

Dopo aver cercato di ottenere risposte da parte dell’azienda su una problematica di sicurezza legata alla bagnatura delle strade e all’inefficienza dei mezzi di trasporto interni, sprovvisti di aria condizionata, purtroppo siamo costretti a chiedere interventi dall’esterno, perché ci troviamo di fronte ad un datore di lavoro che ignora le segnalazioni, anche se le stesse mettono a serio rischio la salute e la sicurezza dei propri dipendenti.

Le polveri e gli agenti patogeni che si accumulano sul manto stradale potrebbero infatti rappresentare un pericolo, in particolar modo in alcune zone come le aree a caldo; ciononostante, pur avendo segnalato una simile problematica, l’azienda continua la sua latitanza, ed i lavoratori continuano ad essere esposti.

Gravissimo è l’atteggiamento assunto da un’azienda che nelle scorse settimane è stata destinataria dell’ennesimo atto di fiducia da parte dello Stato, attraverso un cospicuo aiuto economico, dimostrandosi inadeguata a gestire lo stabilimento.

L’USB continuerà a svolgere il proprio compito accanto ai lavoratori, perché vengano rispettati i loro diritti, malgrado la gestione nefasta della fabbrica tarantina si vada consolidando sempre più.”

Nota di Vincenzo Mercurio, Coordinatore di fabbrica Usb

(foto di repertorio)

