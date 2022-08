Campagna vaccinale Covid: dal 29 agosto di nuovo operativo l’hub vaccinale al Palaricciardi

A partire da lunedì 29 agosto, con l’approssimarsi della ripresa delle lezioni della Scuola di Medicina presso l’ex Banca d’Italia, per la città di Taranto ritorna operativo l’hub vaccinale allestito al Palaricciardi che, come di consueto, sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30, con la possibilità di accedere sia su prenotazione sia ad accesso diretto.

Restano invariati giorni e orari di apertura degli altri hub vaccinali della provincia: l’hub vaccinale di Grottaglie in via I maggio è operativo il martedì dalle ore 9 alle ore 11 – ad accesso libero – e dalle ore 15.30 alle ore 17 esclusivamente su prenotazione. A Martina Franca, al Centro Multiservizi in Piazza D’Angiò, apertura il lunedì dalle 9 alle 13; l’hub di Ginosa, al Centro vaccinale Asl in Via Palatrasio 30, è operativo il mercoledì dalle 9 alle 13; a Manduria, l’hub presso il Liceo De Sanctis, operativo giovedì dalle 9 alle 13; il centro vaccinale di Massafra, presso l’ambulatorio vaccinale in Viale Magna Grecia 173, accessibile venerdì dalle 9 alle 13.

Ad eccezione dell’apertura pomeridiana di Grottaglie (per la quale si accede solo su prenotazione), è garantito l’accesso libero (senza prenotazione) per tutte le età, sia per i cicli base, sia per le dosi di richiamo (terza dose), e, come da recenti disposizioni, la somministrazione della seconda dose di richiamo (quarta dose) alle persone che abbiano già compiuto 60 anni d’età e alle persone di età maggiore o uguale a 12 anni in condizione di elevata fragilità per patologie concomitanti/preesistenti.

Nei punti vaccinali COVID sarà sempre possibile ricevere la somministrazione dei cicli di base per chi non è ancora vaccinato, anche in età pediatrica tra 5-11 anni, così come il primo booster (terza dose) per chi ha fatto solo le prime due dosi a partire dai 12 anni. La somministrazione della terza dose è raccomandata anche per le persone che hanno contratto il COVID dopo un ciclo primario completo di due dosi purché siano trascorsi almeno 120 giorni (4 mesi) dall’infezione.

Si può accedere agli hub vaccinali anche senza prenotazione. La prenotazione è indispensabile a Grottaglie esclusivamente per il martedì pomeriggio. Chi preferisce prenotarsi comunque, può farlo attraverso il CUP aziendale, il numero verde 800713931, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00, e on line sul sito https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/

