SAPPE: ancora episodi di violenza nel carcere di Taranto

“L’ultimo gravissimo fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri quando un detenuto di circa 40 anni di origini calabresi ergastolano per duplice omicidio ed altri gravi reati commessi in carcere, con problemi di carattere psichiatrici, ha sfondato la porta di ingresso della cucina dove si preparano i pasti per la popolazione detenuta, alla ricerca dei coltelli che avrebbe utilizzato contro gli altri detenuti ed il personale di polizia penitenziaria.

Fortunatamente i coltelli abbastanza grandi utilizzati per preparare le pietanze dei reclusi erano chiusi in un altro armadio blindato, e ciò ha consentito che con l’arrivo di altri poliziotti di bloccare il detenuto e riportarlo nella propria stanza.

Non vogliamo immaginare cosa sarebbe accaduto se lo stesso fosse riuscito ad aprire anche tale armadio ed entrare in possesso dei coltelli , con cui avrebbe potuto provocare una carneficina.

Purtroppo gli eventi critici in cui i detenuti creano pericolo a se stessi, agli altri detenuti ed ai poliziotti penitenziari sono quasi giornalieri, e questo il SAPPE, sindacato autonomo polizia penitenziaria, lo sta denunciando da mesi se non anni, tra l’indifferenza dell’amministrazione penitenziaria che continua a riempire il carcere di Taranto come un uovo.

Infatti nonostante la capienza regolamentare sia di 350 detenuti il penitenziario del capoluogo Jonico ha superato le 750 presenze, con diverse decine di detenuti con gravi problemi psichiatrici che non vengono adeguatamente curati per colpe assai precise dell’ASL.

Inoltre sono presenti molti detenuti appartenenti a varie e pericolose organizzazioni criminali che non vengono controllati quasi per niente, considerato che nelle ore pomeridiane e serali un solo poliziotto deve gestire piu’ sezioni detentive con oltre 200 detenuti, senza la possibilità di poter consumare nemmeno la cena.

Più volte il SAPPE ha denunciato il fatto che non è possibile gestire 750 detenuti con un organico di poliziotti penitenziari sufficienti per gestirne 350, poiché ciò vuol dire rinunciare alla sicurezza ed ai diritti dei detenuti, dei poliziotti ,del penitenziario.

Purtroppo anche le manifestazioni di protesta eclatanti poste in essere dal SAPPE, come l’ultima in cui i poliziotti di Taranto si sono incatenati per poi bruciare le tessere di riconoscimento, non hanno sortito alcun concreto effetto.

A questo punto per rispetto dei poliziotti penitenziari di Taranto che vengono trattati come bestie, il SAPPE i a breve, presenterà un esposto alla magistratura penale di Taranto per denunciare le gravi responsabilità dei Dirigenti Romani e Regionali dell’amministrazione penitenziaria, per aver incentivato con i loro comportamenti irresponsabili, i tantissimi eventi critici a partire dal suicidio di un detenuto, dai tanti suicidi evitati all’ultimo momento grazie al coraggioso intervento degli agenti, delle numerose aggressioni ai poliziotti che hanno subito lesioni anche permanenti, nonché tutti gli episodi di violenza che hanno messo in grave rischio la sicurezza del penitenziario a partire dal 2017, anno di riduzione degli organici di Taranto, ad oggi.

Senza dimenticare che a seguito di questa irresponsabile e folle politica del DAP, i poliziotti di Taranto si vedono negati i diritti sanciti dalla costituzione italiana, dal testo unico 81 sulla sicurezza ed igiene sui posti di lavoro, dai contratti di lavoro e dagli accordi sindacali.

Il SAPPE ritiene che già trascorrere 6 ore di lavoro in un carcere siano molto pesanti, ma essere costretti a farne 8/10 per arrivare a 12/16 per supplire alle volute carenze del DAP crea enormi problemi psico fisici, ed i molti poliziotti a disposizione dell’ospedale militare poiché affetti da patologie psichiche lo stanno a dimostrare.

E’ giunto il momento che i vari Ministri che si sono succeduti al dicastero della giustizia , i vari capi del dap pagati a peso d’oro rendano conto di tutto il malessere ed i pericoli provocati ai poliziotti , ai detenuti per cui viene violato l’artico 27 della costituzione che ne prevede il reinserimento che non esiste, nonché il diritto alla salute dei detenuti psichiatrici e con patologie croniche che viene negato.

Tutto ciò poiché non hanno provveduto ad aumentare l’organico della polizia penitenziaria di Taranto in relazione alla presenza dei detenuti che ripetiamo si è più che raddoppiata .

Ci auguriamo che i magistrati a cui presenteremo l’esposto prendano a cuore la questione, e verifichino con attenzione e responsabilità le nostre segnalazioni.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: