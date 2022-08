I consiglieri Bitetti-Fornaro: sostenere progetto “spiaggia ecologica”

I consiglieri comunali Piero Bitetti e Stefania Fornaro hanno proposto all’Amministrazione Melucci di sostenere un importante progetto per la città di Taranto: la “spiaggia ecologica”. Lo spiaggiamento delle foglie di Posidonia oceanica è un fenomeno naturale, che annualmente si rileva lungo le nostre coste. L’uso delle spiagge a scopo turistico attualmente comporta la rimozione di questi depositi che vengono considerati un’esternalità negativa da gestori e bagnanti.

Gli onerosi interventi attuati negli ultimi anni dal Comune ben potrebbero accelerare l’erosione e compromettere l’integrità dell’habitat costiero, costringendo le amministrazioni locali a conseguenti e costosi interventi di protezione della costa e ripascimento delle spiagge. Infatti, la rimozione della Posidonia spiaggiata porta con sé anche la rimozione di tonnellate di sabbia. Un recente studio condotto nelle Isole Baleari, ha calcolato che per portare via la Posidonia da 19 spiagge sono stati rimossi 39.000 m3 di sabbia in nove anni, equivalenti a circa 30.000 tonnellate.

Con questa proposta, i consiglieri comunali, di intesa con l’Assessore all’ambiente Di Santo, hanno preso contatto con ISPRA e Arpa Puglia, per replicare il progetto già avviato in altri comuni costieri con l’obiettivo di coniugare le esigenze di fruizione delle spiagge con la salvaguardia degli ecosistemi costieri, in un modello pilota di “spiaggia ecologica”.

Il progetto prevede una importante campagna di sensibilizzazione, partendo dai più piccoli, attraverso anche il lancio della campagna di educazione ambientale nelle scuole del cartone animato dedicato alla Posidonia oceanica realizzato da ISPRA. La diffusione di tale modello, oltre a tutelare gli ambienti costieri, favorisce le attività economiche che insistono lungo la fascia costiera ed aiuta a trasmettere il concetto che i materiali vegetali spiaggiati devono essere considerati una risorsa e non un problema.

Una riunione ad hoc è stata già pianificata nei prossimi giorni.

