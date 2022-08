Leporano, AQP: invito al corretto utilizzo della rete fognaria

Anomale immissioni intollerabili e sugli scarichi illeciti stanno procedendo forze dell’ordine. Intervento tempestivo degli operatori AQP per l’esecuzione delle attività di pulizie e sanificazione.

Acquedotto Pugliese (AQP) ha gestito correttamente la conduzione dell’impianto di sollevamento situato a monte della insenatura di Gandoli nel territorio di Leporano (Ta), interessato nel fine settimana, in ben due occasioni, da anomali afflussi di portata di acque.

Una situazione così fuori dall’ordinarietà da aver necessariamente portato ad allertare le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale sull’utilizzo scorretto, da parte di privati, della rete fognaria pubblica. “Il timore, fondato, è che siano state riversate all’improvviso acque da apparati di accumulo visto che l’impianto – spiega il manager Sto di Aqp, Nicola Notarnicola – ha retto senza problemi anche alle immissioni delle acque piogge copiosissime dei giorni precedenti”.

“Normalmente la portata di notte è quasi nulla, ma in questo fine settimana, le cose sono andate diversamente: sia nella notte tra venerdì e sabato, sia la mattina di domenica, si è verificato un afflusso imponente di acque, che ha comportato un riversamento dalla rete. L’impianto di sollevamento, che normalmente spinge i reflui verso l’impianto di depurazione e che regolarmente era in esercizio, non ha potuto sollevare l’ingente portata in arrivo”.

“AQP ha nottetempo già realizzato la pulizia e la sanificazione delle aree interessate dall’attraversamento delle acque. Resta la preoccupazione per gli utilizzi scorretti della rete fognaria e da qui- conclude Notarnicola – l’invito al corretto utilizzo”.

Acquedotto Pugliese precisa che l’inconveniente non è stato causato da guasto o cattivo funzionamento dei macchinari a servizio dell’impianto ma dall’afflusso di un quantitativo anomalo di refluo, con caratteristiche non conformi a quelle previste dalla legge e, quindi, non assimilabile al refluo prodotto da civili abitazioni.

AQP precisa, altresì, che la situazione è tornata subito alla normalità, grazie all’intervento di tecnici specializzati. Quanto accaduto è stato denunciato alle competenti autorità giudiziarie.

