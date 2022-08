Asili, dal Pnrr più di 1,7 milioni di euro per l’amministrazione Melucci

Il comune di Taranto si aggiudica 1.756.300 euro dal bando Pnrr Futura per la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza di edifici scolastici. In particolare, si tratta del polo dell’infanzia “Monaco” di Talsano, dove sarà integrato il servizio fino a 0-6 anni, e dell’asilo “Pastore” di Paolo VI.

«Voglio ringraziare gli uffici – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – per il grande lavoro. Vogliamo continuare a investire su infanzia e istruzione che rappresentano il futuro della nostra città».

«Sono due interventi importanti ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici Mattia Giorno – che confermano la linea dell’amministrazione Melucci di mantenere al centro degli interventi le periferie, i bambini e il mondo della scuola».

