Si riaccende la vertenza Fondazione Cittadella della Carità dopo l’incontro in Prefettura

“Lo scorso 11 agosto si è svolto in Prefettura l’incontro promosso dalla UIL FPL Taranto nell’ambito delle procedure di raffreddamento previste dalla normativa nazionale sullo sciopero. Da constatare l’assenza del Management della Fondazione, non era presente nessun componente del Consiglio d’Amministrazione.

A rappresentare la Fondazione era presente l’avvocato Galeone privo di piena delega alla negoziazione. In quella sede la UIL FPL ha contestato alcuni atti unilaterali del Management che hanno avuto importanti ricadute sull’organizzazione del lavoro.

Così sono state contestate le importanti ricadute sull’organizzazione del lavoro e sul servizio a seguito della modifica dell’appalto del servizio mensa, diventato ora un semplice catering. In sede Prefettizia la UIL FPL ha richiesto rassicurazione sulla situazione debitoria della Fondazione nei confronti dei fornitori e sul regolare pagamento dei contributi INPS e sul regolare versamento dell’IRPEF all’Agenzia delle entrate.

Nessun riscontro è stato fornito in quella sede, ma la UIL FPL aveva comunque accolto l’impegno dell’Avvocato Galeone, presente in rappresentanza della Cittadelle della Carità, di fornire una dettagliata informativa in un incontro da espletarsi il prossimo 05 settembre in sede sindacale.

Esattamente il giorno dopo l’incontro in Prefettura giunge una convocazione a firma del Presidente con all’ordine del giorno solo due argomenti, disattendendo quanto sottoscritto e verbalizzato in nell’incontro in Prefettura.

L’atteggiamento del Management della Fondazione è assolutamente incomprensibile e ci lascia pensare a solo due ipotesi: La mano destra non conosce quello che fa la mano sinistra, oppure che c’è una scelta del Management della Fondazione di disattendere gli accordi sottoscritti. Per queste ragioni questa mattina con una nota indirizzata al Prefetto abbiamo proclamato lo stato di agitazione riattivando la vertenza. La nota è stata indirizzata anche all’Arcivescovo di Taranto in quanto venga reso edotto di quanto sta avvenendo nella Fondazione di proprietà della Curia.”

Nota della Segreteria territoriale UIL FPL Taranto

(foto di repertorio)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: