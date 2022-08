Viale del Tramonto, servizi anti-bivacco

La Polizia Locale sarà in prima linea, nel weekend di Ferragosto, per contrastare il fenomeno degli accampamenti e la sosta in area vietata.

In particolare nelle aree circostanti viale del Tramonto, a San Vito, e in accordo con le disposizioni del questore, gli operatori saranno presenti secondo un calendario di servizio che coprirà tre giornate.

Sabato 13 agosto, 3 pattuglie per ogni turno saranno presenti nella zona, mentre domenica 14 agosto ce ne saranno 3 sul primo turno e 2 sul secondo e terzo turno, con servizio congiunto con altre forze di polizia. Il giorno di Ferragosto, lunedì 15 agosto, sul primo turno saranno operative 2 pattuglie, 3 pattuglie sul secondo turno e 2 pattuglie sul terzo turno, sempre insieme alle altre forze di polizia.

«Ci auguriamo che i cittadini sappiano rispettare spiagge e aree di pubblica fruizione – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci – limitando il lavoro di donne e uomini della Polizia Locale al semplice controllo. Diversamente, non avremo remore a debellare fenomeni di abusivismo e illegalità che fanno male alla città e alla sua immagine».

«Non faremo sconti ai trasgressori – ha aggiunto l’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci – andando in scia con quanto fatto negli anni scorsi rispetto al medesimo problema: bivacchi, sosta selvaggia, circolazione interdetta, saranno puniti severamente».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: