Parcheggiatori abusivi, nuovo intervento della Polizia Locale

Continuano le attività della Polizia Locale a presidio del territorio urbano, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Nei giorni scorsi, infatti, ben 4 recidivi sono stati denunciati per aver violato il divieto di accesso alle aree urbane cui erano stati sottoposti. Si tratta di soggetti che operavano abusivamente nel parcheggio degli uffici comunali di via Anfiteatro (ex mercato coperto), in via Pitagora, in piazza Castello e sul lungomare Vittorio Emanuele III. In Piazza Municipio è stato sanzionato un ulteriore parcheggiatore abusivo.

Nel parcheggio di via Anfiteatro, inoltre, altri due soggetti sono stati sottoposti a controllo, uno di questi sanzionato per possesso di motocarro privo di revisione.

«Abbiamo dato precise indicazioni rispetto a questo fenomeno – il commento del sindaco Rinaldo Melucci – ossia che non lo avremmo più tollerato. Queste attività della Polizia Locale, che ringrazio, dimostrano come non abbiamo alcuna intenzione di mollare la presa, restituendo ai cittadini la totale e serena fruibilità di quelle aree».

«Questi servizi specifici – ha aggiunto l’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci – sono possibili grazie all’impegno di donne e uomini del corpo. Faremo in modo che la loro presenza costante, presto integrata dall’arrivo di nuove risorse, sia una garanzia di sicurezza apprezzabile da parte di tutti i cittadini».

