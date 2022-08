Anche la Polizia Locale sceglie la transizione digitale, i solleciti delle multe arrivano sull’app IO

Gli avvisi bonari di sollecito per il mancato pagamento dei verbali della Polizia Locale arriveranno tramite app IO.

È un altro passo verso la completa digitalizzazione dei servizi che l’amministrazione Melucci ha avviato in questi mesi, semplificando notevolmente le procedure, a vantaggio dei cittadini e degli uffici. I solleciti delle multe, quindi, prima inviati tramite posta ordinaria, da oggi arriveranno sul cellulare dell’utente in possesso dell’applicazione, con un grande risparmio di tempo e risorse.

«Rendere i servizi più efficienti, semplici e capillari – il commento del sindaco Rinaldo Melucci – contribuisce a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Anche la Polizia Locale ha imboccato la strada della transizione digitale e siamo certi che saprà sperimentare altre innovazioni».

«Il sollecito serve a evitare ulteriori appesantimenti per i cittadini sanzionati – ha aggiunto l’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci – in particolare a ridurre il contenzioso che è un costo per tutti. Con questa innovazione avremo certezza della consegna e miglioreremo il rapporto con gli utenti».

Le notifiche tramite app IO riguarderanno i verbali non pagati a partire dal secondo semestre 2019, rimane attiva la notifica tramite Pec nei confronti di aziende e professionisti e tramite posta ordinaria per chi fosse sprovvisto.

