Sottopasso di via Dante, lavori terminati in anticipo

Volgono al termine, in anticipo di diversi mesi, i lavori di messa in sicurezza e ripristino parziale del sottopasso di via Dante.

«Si tratta di un investimento di circa 250mila – ha spiegato l’assessore ai lavori Pubblici Mattia Giorno, durante un sopralluogo sul cantiere – per un intervento voluto dall’amministrazione guidata da Rinaldo Melucci su un’infrastruttura importante che collega i due tratti di via Dante, sotto il piazzale Bestat. Lo stato del sottopasso non era ottimale per garantire sicurezza e viabilità, con l’intervento sono state ripristinate le parti più danneggiate e riaperte le scale di collegamento con il piazzale».

Al termine dei lavori, tra pochi giorni, saranno ripristinate entrambe le corsie per ogni senso di marcia.

