Con decreto prefettizio, in data odierna è stato sospeso il consiglio comunale di Roccaforzata, nelle more dell’emanazione del decreto di scioglimento da parte del Presidente della Repubblica e, contestualmente, il Viceprefetto Dott.ssa Daniela Buccoliero, in servizio presso la Prefettura di Taranto, è stato nominato Commissario per la provvisoria gestione dell’Ente.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto, a seguito delle dimissioni contestuali di sette consiglieri, è venuta meno l’integrità strutturale minima dell’organo in argomento, composto da dieci membri (art. 141, comma 1, lettera B), n.3 del D. Lgs. 267/2000.

