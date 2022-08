Mattia Trigiante il nuovo coordinatore cittadino FI di Laterza

Il Coordinamento Cittadino di Forza Italia Laterza, con l’intento di dare nuovo slancio alla propria azione politica e in vista delle elezioni del 25 settembre per il Parlamento, ha deciso di rinnovare la propria struttura organizzativa.

Il nuovo Coordinamento Cittadino risulta pertanto così composto: Mattia Trigiante – Coordinatore Cittadino Giuseppe Maddalena – Vice coordinatore cittadino Arcangelo Rizzi – Responsabile Enti locali provincia di Taranto Davide Alfonso – Responsabile Forza Italia giovani e Tesoriere Vito Minei – Capogruppo Consiliare.

Tra gli obiettivi del partito in terra laertina figura sicuramente un sempre maggiore coinvolgimento popolare nelle scelte politiche e amministrative da portare in consiglio comunale, attraverso i propri rappresentanti in seno all’assise cittadina.

La capacità di essere vicini alla gente sarà implementata anche per illustrare il programma elettorale che Forza Italia sta proponendo in occasione delle elezioni politiche: un contatto diretto, capace di superare ostacoli comunicativi e in grado di coinvolgere un elettorato eterogeneo per età e condizione socio- economica. La connotazione moderata della nostra mission, che riscuote un crescente consenso anche a Laterza, siamo certi che sarà la carta vincente per una svolta decisiva per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini.

