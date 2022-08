Paolo Castronovi: «Bene la quarta partecipata e la holding»

Il Consigliere comunale Paolo Castronovi, segretario cittadino del PSI di Terra Jonica, plaude la costituzione di una quarta società partecipata del Comune di Taranto, annunciata dal Sindaco Rinaldo Melucci.

«Si avvia finalmente verso conclusione – esordisce Paolo Castronovi – il processo di razionalizzazione delle società in house del Comune di Taranto al quale, come Assessore alle Società partecipate nella precedente Amministrazione Melucci, ho contribuito in prima persona, un processo cui oggi darò un mio personale contributo quale Consigliere comunale. Questa quarta partecipata avrà un ruolo fondamentale nella realizzazione del programma Ecosistema Taranto della coalizione che ha portato alla rielezione a Sindaco di Rinaldo Melucci, in quanto si occuperà di una serie programmi che hanno come obiettivo finale trasformare Taranto in una città moderna e sostenibile, una smart city in cui i cittadini potranno accedere a servizi digitali con un semplice click, una Taranto in cui, con le BRT, potranno spostarsi da un capo all’altro della città in pochi minuti!»

«È il percorso tracciato già nella precedente Amministrazione dal Sindaco Melucci – sottolinea il Consigliere Paolo Castronovi – e che oggi va prendendo forma, un progetto di città in cui l’energia, il vero motore dello sviluppo nel terzo millennio, è green e sostenibile utilizzando le più moderne tecnologie disponibili, come quell’idrogeno che si sta affermando sempre più».

«È un processo – conclude Paolo Castronovi – che troverà la sua naturale conclusione nella ormai prossima costituzione della holding Kyma in cui confluiranno le quattro società partecipate, con la razionalizzazione e un ulteriore efficientamento dei servizi erogati ai cittadini. Il futuro di Taranto è già presente».

