Fermato un uomo armato di coltello, la Polizia Locale presidia il territorio

Gli agenti del corpo di Polizia Locale di Taranto hanno intensificato le loro attività di presidio del territorio cittadino.

Continuando con i controlli stradali, mirati soprattutto a sanzionare il mancato uso del casco e l’utilizzo del cellulare alla guida, alcuni operatori hanno intercettato un giovane che non si era fermato al posto di controllo, denunciandolo successivamente per porto clandestino di arma da taglio e ricettazione. L’uomo è stato sanzionato anche per guida senza assicurazione, guida senza patente, alterazione de telaio del veicolo e inottemperanza all’alt.

Sia il sindaco Rinaldo Melucci che l’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci, hanno espresso gratitudine nei confronti di tutti gli agenti impegnati, poiché dimostrano ogni giorno di più qualità, competenza e spirito di servizio.

