Patto Ordini professioni sanitarie per la valorizzazione professionale nella ASL di Taranto

“Gli Ordini delle Professioni infermieristiche, della Professione Ostetrica e delle Professioni Tecnico- sanitarie, della Prevenzione e della Riabilitazione della Provincia di Taranto, con una nota indirizzata al Direttore Generale, Dott. Vito Gregorio Colacicco, hanno richiesto un incontro finalizzato all’istituzione di un tavolo tecnico per la valorizzazione delle Professioni sanitarie nella ASL Taranto.

La grave crisi in cui versa il SSN in questo momento impone una modifica dei modelli organizzativi e la valorizzazione delle Professioni sanitarie così come previsto dalle leggi istitutive delle singole Professioni sanitarie e dalla normativa di riforma delle Professioni dal 1999 ad oggi, affermano i Presidenti Pierpaolo Volpe, Floriana Trisolini e Domenico Avezzano.

Il PNRR è una sfida per tutto il Sistema Salute e non possiamo permetterci di arrivare impreparati al grande appuntamento di riforma dell’assistenza che vede con le Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e la teleassistenza, un vero cambiamento di paradigma della sanità così come la conosciamo oggi, sottolineano i tre Presidenti della Provincia Jonica.

La missione 6 del PNRR allontana il Sistema da una visione ospedalocentrica della sanità e sposta l’asse vero l’assistenza di prossimità.

È opportuno che si intervenga sui modelli organizzativi, prendendo spunto da quanto è già applicato in altre Regioni d’Italia, dando maggiore autonomia alle Professioni sanitarie così come previsto dalla legge 251/2000 la quale stabilisce che “Gli operatori delle professioni sanitarie svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.”.

Ci attendiamo la convocazione a breve di un incontro, considerando la grande sensibilità del Direttore Generale Vito Gregorio Colacicco sul tema, concludono i Presidenti delle Professioni Sanitarie della Provincia Jonica, Pierpaolo Volpe, Floriana Trisolini e Domenico Avezzano.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: