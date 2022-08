Stadio “Iacovone”, approvato lo schema di convenzione

La giunta Melucci ha approvato lo schema di convenzione tra il Comune e la società sportiva “Taranto Football Club 1927” per l’utilizzo dello stadio “Erasmo Iacovone”. Anche per la stagione calcistica 2022/2023, quindi, l’impianto del rione Salinella sarà il tempio del Taranto.

«Un rapporto inscindibile – il commento del sindaco Rinaldo Melucci – tra i colori della città e lo stadio, che sarà sempre casa del Taranto e della passione dei nostri tifosi, ma per il quale abbiamo immaginato anche un futuro ricco di innovazioni».

«Il Taranto ha conseguito un risultato eccezionale confermando la sua presenza in serie C – le parole dell’assessore allo Sport Gianni Azzaro – per questo siamo consapevoli di dover offrire il nostro contributo affinché la squadra possa affrontare favorevolmente la prossima stagione».

