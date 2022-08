Pulsano (TA): un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I carabinieri di Pulsano, nel prosieguo delle attività finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 25enne del luogo, incensurato.

Il giovane, dopo essere stato dichiarato in stato di arresto fermo restando la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, su disposizione dell’A.G., è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

All’interno della propria abitazione, il giovane aveva allestito un piccolo bazar della droga e l’inusuale andirivieni giornaliero di numerosi avventori del luogo hanno insospettito i militari che hanno pertanto deciso di effettuare una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro gr. 175 di sostanza stupefacente del tipo marijuana già suddivisa in dosi e pronta per la vendita, materiale vario atto al confezionamento e la somma contante pari ad € 1.535,00, composta da banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività illecita di spaccio.

