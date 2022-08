Protocollo d’intesa per studio e sperimentazione a Taranto di un sistema trasporto ultraveloce

La Giunta regionale, su proposta degli assessori allo Sviluppo Economico e alla Mobilità, ha approvato un Protocollo di Intesa, da firmarsi tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, la Regione Puglia, RFI Rete Ferroviaria Italiana S.P.A., Ferrovie dello Stato Italiana e l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto, finalizzato all’individuazione e sperimentazione sul campo di un sistema di trasporto merci e passeggeri alternativo, sostenibile e ultraveloce a guida vincolata ed a basso consumo di energia, valutando i vantaggi e gli svantaggi delle tecnologie derivate dalla levitazione magnetica, anche in ambiente ad aerodinamica controllata, rispondendo alle specifiche esigenze del territorio, per costruire gli scenari futuri della mobilità regionale e/o nazionale, per di più in una logica di complementarietà e/o interoperabilità su segmenti di traffico differenti e/o scale differenti.

Con il protocollo si individueranno di concerto e saranno stanziati, ognuno per la parte di propria competenza, i fondi necessari a finanziare il progetto. Le parti si impegnano a realizzare, nell’ambito del partenariato, uno studio del sistema di trasporto – sia con riferimento alle tecnologie derivate dalla levitazione magnetica sia per quelle in ambiente ad aerodinamica controllata (es. “vacuum tube applications”, come il Magrail o l’Hyperloop). Il percorso di prova sarà messo a disposizione su spazi dell’Autorità portuale di Taranto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: