“Estate sicura”: a Campomarino arriva la vigilanza privata

Anche quest’anno con l’aumento del flusso turistico nel pieno della stagione estiva prende vita il progetto “Estate sicura” con l’intento di offrire maggiore sicurezza ai cittadini, ai turisti oltreché alle attività commerciali, soprattutto quelle situate nella località marina di Campomarino.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo e, in particolare, dal vicesindaco e assessore alle Politiche della Sicurezza Giovanni Maiorano, prevede un vero e proprio piano di sicurezza con il rafforzamento delle attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale in collaborazione con gli istituti di vigilanza privata al fine di prevenire la commissione di reati in genere, garantire maggiore sicurezza e salvaguardare il patrimonio ambientale e naturale.

Infatti, già da qualche giorno è stato avviato un servizio di pattugliamento attraverso la presenza di operatori addetti alla vigilanza tra le vie di Campomarino dalle 11 di sera alle 3 del mattino, ossia nella fascia oraria in cui si concentra il maggior numero di turisti.

“Il nostro obiettivo è quello di trasmettere un messaggio di fiducia e tranquillità ai nostri concittadini, ai turisti che visitano il nostro territorio ed anche ai commercianti. Potenziare il servizio di controllo e monitoraggio con l’ausilio della vigilanza privata permetterà di sorvegliare con maggiore attenzione l’intero territorio comunale, compresa la località di Campomarino.

La nostra è un’azione precauzionale che mira a garantire più sicurezza alla collettività nel periodo estivo, prevenire quegli episodi di microcriminalità oltreché tutelare aree verdi e beni pubblici” ha affermato l’assessore alle Politiche della Sicurezza Giovanni Maiorano. Il piano sarà attivo fino al 01 settembre e nei giorni 15, 17 e 18 agosto sarà ulteriormente rafforzato con l’incremento di un’altra pattuglia composta da due operatori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: