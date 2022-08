Choose Love: in mostra le foto del Taranto Pride 2022

Tra i partner del Taranto Pride 2022 c’è il Circolo Fotografico il Castello, storica realtà ionica, che ha curato il reportage fotografico della parata di Sabato 23 Luglio. Queste immagini sono raccolte nella mostra Choose Love, visitabile dal 5 al 7 Agosto presso la sede del Circolo, in Via Plinio 85 a Taranto.

Sulla pagina Facebook dedicata all’evento, il Circolo Fotografico il Castello scrive quanto segue.

“Volevamo esserci. E ci siamo stati in una profusione di colori, musica, gioia, ma anche di serietà e manifesti di impegno civile dichiarati alla città intera e condivisi dalle associazioni partecipanti.

Documentare un evento come questo è parte della nostra mission, ma non solo – lo abbiamo dichiarato nel nostro manifesto di adesione – siamo convinti che il Pride sia di tutti e per tutti, per i diritti civili, per la libertà, la salute, la sicurezza, la parità, perché il Pride rappresenta per tutta la società civile, i valori di solidarietà, unità di intenti e di scopi, resistenza a qualsiasi forma di discriminazione e violenza, perché ogni individuo merita di potersi esprimere in libertà, senza giudizi né pregiudizi, e di essere amato e apprezzato per la sua unicità nel mondo.

Abbiamo trasformato attimi, sorrisi, abbracci, baci, colori e fantasie, fotogrammi di vita e di impegno civile e sociale in immagini, e questo fine settimana i nostri racconti saranno esposti presso il Centro della Fotografia, Galleria FIAF di Taranto, in via Plinio, 85, con una mostra fotografica vivace e sonora.”

All’inaugurazione del 5 Agosto 2022 alle 19.30 sarà presente Luigi Pignatelli, Presidente della Hermes Academy e del Comitato Territoriale Arcigay Strambopoli Queer Town Taranto.

L’esposizione sarà visitabile anche Sabato 6 e Domenica 7 Agosto, dalle 19 alle 21 con ingresso libero.

