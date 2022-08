Banco Alimentare, Melucci: «Realtà eccezionale, rinnoveremo la convenzione»

Quella tra il Banco Alimentare e l’amministrazione Melucci è una collaborazione proficua che va avanti da anni.

Il sindaco Rinaldo Melucci e l’assessore ai Servizi Sociali Luana Riso hanno visitato il centro operativo dell’associazione, accolti dal presidente Luigi Riso, in previsione del rinnovo della convenzione che lega le due realtà.

«Continueremo a sostenere le attività del Banco Alimentare – ha commentato il primo cittadino – perché siamo di fronte a persone eccezionali, capaci di essere vicine ai più deboli. Lo faremo rinnovando la convenzione con una forte programmazione, per essere presenti non solo nelle emergenze, ma con presenza quotidiana e costante. La potenzieremo, inoltre, anche per alleggerire il peso della gestione, aggravato dalla congiuntura internazionale».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: