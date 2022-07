Non ha causato feriti l’incendio divampato stamattina, poco prima delle 9, nello stabilimento siderurgico di Taranto, domato dai Vigili del Fuoco. Fonti sindacali spiegano che uno dei nastri trasportatori di minerali ha preso fuoco, probabilmente per un insieme di fattori quali usura, attrito, surriscaldamento delle parti in gomma per il continuo movimento dei rulli. Dal nastro si è sollevata una colonna di fumo nero visibile da più parti della città.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: