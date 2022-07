Massafra: due arresti dei carabinieri nel giro di poche ore

I carabinieri della Compagnia di Massafra (TA) hanno tratto in arresto due soggetti, entrambi gravati da precedenti penali, nel giro di poche ore.

Il primo, un massafrese di 49 anni, sottoposto a misura detentiva domiciliare dal 26 luglio scorso, è stato colto in due distinte occasioni al di fuori dalla propria abitazione. Durante il primo controllo, infatti, è stato sorpreso con in mano un pacchetto di sigarette appena acquistato venendo riaccompagnato al luogo di detenzione.

Nonostante ciò, l’uomo è stato nuovamente sorpreso, a distanza di qualche ora, all’esterno della propria dimora e viste le circostanze, condotto in caserma per i successivi accertamenti, al termine dei quali è stato dichiarato in arresto per evasione e ristretto presso la casa circondariale di Taranto.

Il secondo arresto, invece, è scaturito a seguito degli accertamenti condotti nei confronti di un 22enne di nazionalità egiziana che, fermato mentre passeggiava tra le vie di Massafra, è riuscito a sottrarsi al controllo dandosi a precipitosa fuga. Il 22enne tuttavia, grazie a una serrata attività di ricerca degli equipaggi in servizio di controllo del territorio, è stato rintracciato poco dopo per le vie cittadine e sottoposto ad accurati accertamenti che hanno fatto emergere a suo carico la pendenza di un provvedimento restrittivo cautelare per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, motivo per il quale è stato successivamente condotto in carcere.

