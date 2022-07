Casting per nuova serie di Pippo Mezzapesa “Qui non è Hollywod”

Si terranno a Taranto i casting rivolti alle comparse per la serie “QUI NON É HOLLYWOOD” di Pippo Mezzapesa, prodotto da Groenlandia, che si girerà nella provincia di Taranto a partire da fine agosto. Il casting è aperto a TUTTI secondo le indicazioni di seguito riportate e nel rispetto delle normative vigenti. Di seguito date e location:

– Lunedì 1 agosto 2022 presso “STAZIONE 37” (viale Duca D’Aosta, 37 Taranto (Ta) dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:00

– Martedì 2 agosto 2022 presso “STAZIONE 37” (viale Duca D’Aosta, 37 Taranto (Ta) dalle 9:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 19:00

Si cercano persone, disponibili a lavorare per più giornate lavorative, nella provincia di Taranto e in particolare: – uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 75 anni (NO MINORI)

Chi ha partecipato ai casting organizzati in precedenza nelle zone di Lizzano – Maruggio e Torricella NON dovrà ripresentarsi. Per partecipare occorre presentarsi direttamente in sede casting muniti di mascherina e fotocopie del documento d’identità, codice fiscale e codice iban e email riportate a penna. Non potranno partecipare al casting i residenti in altre province e/o regioni. È prevista retribuzione per i selezionati durante la fase di riprese del progetto. Ai partecipanti ricordiamo di indossare la mascherina e rispettare il proprio turno, mantenendo il distanziamento interpersonale di 1 metro.

