Campi estivi per minori, pronto il bando per operatori e fruitori

C’è tempo fino al prossimo 3 agosto per presentare le proposte progettuali relative ai centri estivi per minori.

Sul sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo https://bit.ly/3cJUwbS, è disponibile la modulistica per gli operatori, ma anche per i genitori che intendano iscrivere i propri figli ai centri estivi. La frequenza è aperta a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e sarà garantita a chi presenterà domanda, avendone i requisiti, fino a esaurimento delle disponibilità.

«Questo bel progetto, in continuità con le esperienze degli scorsi anni – ha dichiarato il sindaco Rinaldo Melucci – offrirà un servizio che tante famiglie attendono. Ci aspettiamo che i cittadini ne usufruiscano, che grazie ai progetti che arriveranno si possano ulteriormente valorizzare gli spazi verdi di Villa Peripato, Giardini Virgilio e Parco Cimino e che possa essere un’occasione di aggregazione sociale.

Peraltro, anche per chi sta già frequentando centri estivi avviati in altre strutture, abbiamo previsto la possibilità di presentare domanda per il rimborso, ove ricorrano i requisiti previsti dal bando: anche questo è un segnale di ulteriore vicinanza alla cittadinanza».

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: