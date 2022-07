Borraccino aderisce al PD. Articolo Uno: “Dispiace e sorprende”

“La scelta di Mino Borraccino di abbandonare il nostro partito, Articolo Uno, e di aderire al PD dispiace e sorprende. Noi tutti sappiamo che da tempo si è avviato un percorso verso l’unificazione dei due partiti e per questo era nato Articolo Uno, per costruire una grande forza della Sinistra.

L’improvvisa crisi di Governo ha sconvolto la politica italiana e le elezioni politiche del 25 settembre prossimo costringono i partiti a scelte eccezionali per formare le coalizioni che andranno al voto.

Noi stiamo lavorando per formare una coalizione di Centrosinistra che tenga insieme i nostri valori e i bisogni della larga parte del popolo italiano in un momento sempre più difficile.

Stiamo contribuendo come Articolo Uno, con tanti compagni, a partire da Speranza e Bersani, a caratterizzare la coalizione in senso più marcatamente progressista, per dare forza ai valori della giustizia sociale, contro le disuguaglianze e contro gli effetti della crisi che si riversano sui più deboli.

Noi restiamo dentro Articolo Uno a difendere il nostro punto di vista fino a quando non sarà compiuto un vero confronto che porti il nostro partito e il PD ad una reale unificazione. Continueremo a confrontarci e a lavorare con i compagni del Partito Democratico ad ogni livello.

Continueremo, soprattutto, a perseguire con impegno il percorso già avviato per costruire una solida alternativa di centrosinistra ed un largo fronte progressista che possa restituire una speranza per Pulsano e per tutta la comunità pulsanese, dopo anni di fallimentare gestione del Centrodestra.” Lo scrive la segreteria di Articolo Uno Pulsano.

