“Benvenuti a Taranto” con 15 nuovi parking boxes di “Viaggia nelle città EasyPark”

Grazie all’Amministrazione Melucci e a Kyma Mobilità il progetto “Viaggia nelle città EasyPark” si rafforza a Taranto con l’installazione di quindici nuovi “parking boxes”!

EasyPark è una delle aziende leader in Europa per la gestione e il pagamento digitalizzato della sosta con un servizio disponibile in oltre 2.000 città in 20 Paesi, tra le quali anche Taranto nei parcheggi gestiti da Kyma Mobilità.

Il progetto “Viaggia nelle città EasyPark” prevede l’installazione nelle vie delle città di colonnine nei pressi dei parcheggi con le strisce blu: oltre che indicazioni sui servizi di EasyPark, i “parking boxes” riportano itinerari e informazioni sui principali monumenti e siti di interesse utili per i turisti in visita a Taranto.

Più di un anno addietro EasyPark installò nelle vie di Taranto una dozzina di colonnine e oggi, dopo il successo avuto dall’iniziativa, ne ha installate altre quindici in alcune vie della città in cui, anche per la presenza in alcune zone dei parcheggi “Park&Ride”, è più probabile che arrivino i turisti per lo shopping o per visitare attrattori.

«In sintonia con l’Amministrazione Melucci, Kyma Mobilità – ha commentato la Presidente Giorgia Gira – ha confermato anche quest’anno la propria adesione alla proposta di EasyPark che ci consente di mettere a disposizione della nostra utenza, e non solo, anche questo servizio che ci viene fornito dall’azienda senza alcun onere per l’Amministrazione comunale».

Entusiasta dell’iniziativa anche Fabrizio Manzulli, Vicesindaco e Assessore Sviluppo Economico e Innovazione: «Abbiamo voluto che anche su questi nuovi “parking boxes” fosse riportato, oltre alle tradizionali informazioni turistiche, anche un QR Code che linkerà i turisti direttamente al sito a tarantocapitaledimare.it, il portale turistico dell’Amministrazione Melucci, in modo che possano essere accolti al meglio trovandovi tutta una serie di informazioni e indicazioni sulla città».

«Questa iniziativa – ha poi commentato Fabrizio Manzulli – rappresenta alla perfezione l’idea alla base del progetto “Ecosistema Taranto”, al centro del programma del Sindaco Rinaldo Melucci, che vuole mettere a sistema sinergicamente tutte le risorse della città per realizzare un nuovo modello di sviluppo economico del nostro territorio».

