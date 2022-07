Lavori AqP: ricognizione sui cantieri di Talsano, Lama e San Vito￼

I numerosi interventi infrastrutturali effettuati da Acquedotto Pugliese nelle zone di San Vito, Lama e Talsano hanno consentito di migliorare la qualità della vita dei residenti, garantendo servizi essenziali che si attendevano da anni.

Il sindaco Rinaldo Melucci, con l’obiettivo di monitorare l’andamento dei lavori e mitigare eventuali disagi per la popolazione, insieme con il consigliere comunale Lucio Lonoce ha avviato una ricognizione dei cantieri aperti nelle aree citate, con particolare riguardo ad alcune arterie.

«Avevamo la necessità di capire se i lavori procedessero secondo cronoprogramma – le parole del primo cittadino – grazie alla disponibilità di AqP abbiamo ricevuto rassicurazioni sull’imminente ripristino del manto stradale nelle strade che ci sono state segnalate».

«I lavori riprenderanno dal 5 settembre – ha spiegato il consigliere Lonoce – mi riferisco in particolare a via Patelle, via Cicale, via Petuncolo, via Pesca Incannata e via Michelangelo, dove l’intervento di posa della rete è terminato da poco. Una volta effettuate le operazioni di collaudo, si potrà procedere alla stesura dell’asfalto. Abbiamo ottenuto rassicurazioni, tuttavia, circa la disponibilità delle ditte incaricate a intervenire immediatamente nel caso di cedimenti pericolosi per la pubblica incolumità».

