Giunta regionale: altri 2,3 milioni di euro per nuova finestra Pass Laureati

La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato all’Istruzione, formazione e lavoro, ha approvato due provvedimenti che riguardano la formazione. Con una variazione di bilancio di 2,3 milioni di euro si è aperta una nuova finestra di PASS LAUREATI 2022, l’Avviso della Regione Puglia che finanzia alta formazione dei pugliesi attraverso l’erogazione di un voucher per la frequenza di Master post lauream in Puglia e in Italia o all’estero.

La prima finestra del bando, che si è chiusa il primo luglio, ha registrato oltre 1500 istanze di candidatura per altrettanti master post lauream. Queste nuove risorse, fa sapere l’assessore, consentiranno di aprire una nuova finestra, apportando anche qualche altra piccola modifica come – per esempio – lo spostamento dei termini richiesti per la fine del master, garantendo ancora di più maggiore partecipazione ed inclusività.

Il secondo provvedimento, sottolinea l’assessore, è l’adozione definitiva del nuovo Regolamento che disciplina la figura professionale dell’Operatore Socio Sanitario e la sua formazione. Il Regolamento è stato infatti approvato dalla Commissione Consiliare competente ed è tornato in giunta per la sua approvazione definitiva.

Consentirà agli enti di formazione accreditati e in possesso di rigorosi requisiti di erogare il corso di operatore socio-sanitario in regime di autofinanziata ma consentirà anche alle tante persone che hanno svolto corsi OSS, non riconosciuti, di vedersi riconosciuti i relativi crediti. Adesso la Dirigente della Sezione Formazione Professionale procederà con gli atti attuativi del nuovo regolamento OSS.

