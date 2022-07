Oggi la Tv di Domani !

Trasporto disabili. Mazzarano: “L’Asl mette al sicuro il servizio e lo stipendio degli operatori”

“La delibera con cui il Direttore Generale dell’Asl di Taranto dispone per intero il pagamento delle fatture maturate dai gestori del trasporto disabili, consente di mettere in sicurezza un servizio essenziale”.

Il Consigliere regionale del Pd Michele Mazzarano sottolinea l’importanza della delibera del dott. Colacicco tornando ancora una volta sulla nota vicenda.

“Questo esito è il frutto di mie innumerevoli denunce e viene definito anche sulla base delle pronunce della giustizia amministrativa che, pur evidenziando che il costo del servizio deve essere coperto dall’ Asl per il 40% e dai Comuni per il 60%, ha chiarito che l’azienda sanitaria locale deve, in caso di ritardo nel pagamento da parte delle amministrazioni comunali, anticipare l’intera somma e poi avanzare relativa richiesta di rimborso”.

“E’ chiaro che – prosegue Mazzarano – in questo modo si argina il rischio di una interruzione improvvisa del servizio, che sarebbe dannosa per gli utenti, e insieme si mette il RTI in condizione di procedere al versamento delle mensilità agli operatori, garantendo così il pagamento del lavoro già svolto”.

