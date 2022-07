Appalto AdI, mezzi usurati e inefficienti. Usb: “Si risparmia sulla pelle dei lavoratori”

“Questa mattina abbiamo effettuato un’ispezione all’interno della fabbrica, esattamente nell’area nella quale opera l’azienda dell’appalto Evoluzione Ecologica. Condizioni pessime quelle riscontrate soprattutto per quel che riguarda i mezzi in dotazione, con la conseguenza di gravi rischi per i dipendenti. In particolare aspiratori malfunzionanti, bobcat privi di vetri e portiere, e senza luci, cisterne e camion modificati in alcune parti, sistema di accensione manomesso, aria climatizzata non sempre funzionante.

A questo si aggiunge al pericolo che proviene dalla complessiva situazione precaria degli impianti dal punto di vista igienico e strutturale. Tutte irregolarità queste che sono state segnalate anche oggi come molte altre volte in passato.

Allo stesso modo, segnaliamo il dannosissimo fenomeno del dumping contrattuale che porta inevitabilmente allo sfruttamento dei lavoratori e quindi a svilire le tutele sindacali sotto diversi punti di vista. Torniamo a chiedere attenzione per una serie di aspetti che permetterebbero ai lavoratori dell’appalto, già in affanno per altre vicende, di lavorare più serenamente ed in sicurezza.”

Nota del Coordinamento esecutivo Usb Taranto

