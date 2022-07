Edilizia popolare, il sindaco Melucci a Paolo VI￼

Sopralluogo del sindaco Rinaldo Melucci nel quartiere Paolo VI, all’interno del comprensorio di case popolari che si trova nel quadrilatero formato da viale Cannata, viale della Repubblica, viale della Liberazione e via 4 Novembre.

Si tratta di un’area bisognosa di numerosi interventi di natura infrastrutturale, frenati da questioni burocratiche che hanno reso spesso difficoltosa l’individuazione delle competenze.

«Abbiamo deciso di raccogliere l’invito del Sunia – le parole del primo cittadino – nelle persone del segretario provinciale Luigi Lamusta e del presidente del comitato di quartiere Nicola Raffo, e dopo il sopralluogo di oggi abbiamo avviato l’iter che ci porterà a istituire un tavolo che definisca le opere da realizzare e i tempi. Dobbiamo delle risposte a questi nostri concittadini, in attesa che gli investimenti per la riqualificazione del quartiere, e nello specifico di quell’area grazie ai 15 milioni di euro del PinQua, producano gli effetti attesi. Faremo in modo che anche Arca Jonica mostri maggiore attenzione per lo stato degli immobili».

Al sopralluogo hanno partecipato anche gli assessori ai Lavori Pubblici e Patrimonio Mattia Giorno e Gianni Azzaro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: