Sopralluogo congiunto questa mattina degli assessori ai Lavori Pubblici e alla Pubblica Istruzione Mattia Giorno e Mary Luppino nell’asilo “Del Vasto”, in Città Vecchia.

Durante la visita hanno potuto prendere visione degli ultimi lavori svolti e dei lavori in corso per la manutenzione ordinaria e, in particolare, per il risanamento dell’umidità di risalita e della salubrità degli ambienti, sia nei locali di servizio, sia nelle aule che ospitano i bambini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati

Commenta l'articolo: