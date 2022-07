Protocollo BCC San Marzano e Fondazione Taranto 25 per promozione sport sul territorio

Cresce l’apertura delle aziende tarantine a fare rete e condividere principi di bene comune per lo sviluppo inclusivo e sostenibile del territorio. Martedì 19 luglio, nella Basilica del Relais Histò di Taranto, è stato siglato il protocollo di intesa tra BCC San Marzano e la Fondazione Taranto25, alla presenza di un numeroso parterre, che comprendeva le autorità, i soci di Fondazione Taranto25 e i rappresentanti delle decine di associazioni sportive e di volontariato sostenute dalla fondazione. Due realtà vive e attive nel territorio, quelle della BCC San Marzano e della Fondazione, impegnate da sempre nel sostegno alle attività locali, in particolare del mondo dell’associazionismo sportivo e culturale. L’intento della partnership è quello di creare un vero e proprio network di collaborazione che possa coordinare lo sport a Taranto, anche in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo che avranno sede nella Città dei Due Mari.

La BCC San Marzano ha da sempre mostrato particolare sensibilità sulle tematiche culturali, sostenendo eventi, in particolare presentazioni di libri e produzioni cinematografiche oltre ad importanti iniziative anche fuori dai confini locali. Un tratto distintivo di un modo di fare banca al servizio della comunità, in cui anche lo sport rappresenta una leva impostante di diversificazione dell’economia locale. Sono intervenuti il Presidente della BCC San Marzano, Emanuele di Palma, il Presidente di Fondazione Taranto25, Fabio Tagarelli, il Vicesindaco e Assessore allo Sviluppo Economico e all’Innovazione del Comune di Taranto, Fabrizio Manzulli, l’Assessore allo Sport e al Patrimonio del Comune di Taranto, Gianni Azzaro, la coordinatrice di Fondazione per l’organizzazione dei Taranto Port Days 2022, Fiorella Occhinegro.

«Questa partnership – ha dichiarato il presidente della Fondazione Fabio Tagarelli – è per noi un punto di arrivo ma anche di ripartenza. Oggi stringiamo la mano ad una grande realtà economica, attenta e culturalmente impegnata sul territorio che ha individuato nel progetto di Fondazione Taranto25 degli elementi in comune. Al centro – ha concluso Tagarelli – c’è la visione di Taranto come città possibile in grado di esportare know how e al tempo stesso di accoglierlo». Soddisfazione e fiducia nelle parole del Presidente della BCC San Marzano Emanuele di Palma che ha accolto «con grande entusiasmo questa nuova sfida.

Questo incontro – ha dichiarato di Palma – testimonia che a Taranto si può fare sistema. La BCC San Marzano è una banca che nasce sul territorio e che da quasi 70 anni è impegnata a dare il proprio contributo per il miglioramento delle condizioni sociali, culturali ed economiche della comunità in cui opera, in un percorso guidato dai principi dell’inclusione e della sostenibilità. La nostra mission – ha concluso il presidente della BCC San Marzano – è fare rete, costruire relazioni per fare conoscere le eccellenze del territorio oltre i confini locali».

