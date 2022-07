Distretto innovazione, passaggio in Confindustria

Presentato anche in Confindustria Taranto il Distretto per l’Innovazione voluto dal Comune di Taranto, che sorgerà nei locali degli ex Baraccamenti Cattolica. Ad illustrarlo per grandi linee sono stati -alla presenza del Presidente Salvatore Toma e della Presidente della sezione servizi innovativi e di supporto alle imprese Anda Furfaro – l’assessore comunale allo sviluppo economico Fabrizio Manzulli ed il consulente del’assessorato Marco Favia.

E’ rivolto principalmente al sistema delle imprese, quale attore economico capace di attivare politiche innovative sul territorio, il Distretto per l’Innovazione voluto a Taranto dalla locale amministrazione comunale e presentato stamani anche in Confindustria Taranto, alla presenza del Presidente Salvatore Toma e della Presidente della sezione servizi innovativi e di supporto alle imprese Anda Furfaro.

Il contenitore, tuttavia, la cui struttura logistica (ex Baraccamenti Cattolica), sarà pronta fra giugno e settembre 2023, punta sicuramente ad una dimensione più ampia, che travalica i confini locali, guardando a stakeholders portatori di innovazione – quindi non solo imprese – di carattere nazionale e internazionale. A presentarlo sono stati l’assessore comunale allo sviluppo economico Fabrizio Manzulli ed il consulente Marco Favia, che ha partecipato attivamente al progetto.

“Si tratta di una struttura fisica e funzionale – ha dichiarato Manzulli – in cui contiamo di coinvolgere diversi soggetti – con uno sguardo particolarmente rivolto a imprese già avviate ma anche a centri di ricerca, start up, laureati e neo diplomati in materie tecniche- capaci di fare sinergia e mettere a fattor comune competenze e specifico know how.

Dalle imprese ci aspettiamo un atteggiamento proattivo, ovvero che sappiano fare rete”. Un progetto, in sostanza, in grado di far convergere le esperienze cittadine più innovative intorno a un luogo fisico, con il concorso di partner pubblici e privati.

Si comincerà con una mappatura delle competenze digitali presenti sul territorio, quindi la raccolta di manifestazioni di interesse, per poi passare alle fasi successive. “Sicuramente – ha dichiarato il Presidente Toma – siamo di fronte ad una sfida che come tutte le sfide metterà alla prova le nostre imprese e la nostra volontà di fare innovazione e di metterla a sistema.

Se oggi siamo qui è perché c’è da parte delle nostre imprese un forte interesse. Sicuramente, quello del distretto è un passaggio fondamentale per testare la reale vocazione del territorio a crescere ed innovare ed allo stesso tempo a fare squadra, perché è un hub che vuole accelerare l’adozione delle tecnologie digitali, sviluppare progetti innovativi e valorizzare il capitale umano.

Ci sono tutti i presupposti – ha concluso – per poter sviluppare e potenziare cluster fondamentali per il nostro territorio, primo fra tutti quella blue economy a cui non solo noi come Confindustria ma tutti gli attori territoriali guardano da tempo come asset in cui far convergere best practices e progettualità di ampio respiro”.

