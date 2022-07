Acciaierie d’Italia, USB: ferie trasformate in cassa integrazione, immediato passo indietro

“A fronte delle dichiarazioni del ministro del Lavoro Andrea Orlando circa il prossimo invio nello stabilimento siderurgico jonico, di ispettori al fine di operare una serie di verifiche, l’ad Lucia Morselli rilancia e lo fa trasformando le ferie già programmate in cassa integrazione.

Una notizia già trapelata attraverso l’ufficio del Personale, poi confermata dai responsabili di area. Si tratta delle ferie estive, già richieste e autorizzate che, appunto dopo la programmazione, vengono convertite in ore di cassa integrazione. Inammissibile se si pensa inoltre che alcuni lavoratori hanno come ferie ancora da utilizzare 300/400 ore, e se si considera inoltre che questo comporterà una decurtazione considerevole dallo stipendio.

Dunque, nonostante le numerose denunce fatte, si continua ad avere risposte poco chiare, e comunque a favore dell’azienda. L’Unione Sindacale di Base ritiene indispensabile un tempestivo passo indietro affinché non si consumi l’ennesimo sopruso sulla pelle dei lavoratori.

Alla politica, in vista del vertice in programma per il 26 luglio nella capitale, l’Usb chiede una presa di posizione decisiva di fronte alle fantasiose e ridicole ricostruzioni della Morselli che disegna una fabbrica modello.”

Nota del Coordinamento esecutivo Usb Taranto

